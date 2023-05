Die Inflation in Argentinien stieg im April aufgrund des Peso-Ausverkaufs auf 109 Prozent. Es wird erwartet, dass die Inflation und eine Rekorddürre Argentinien dieses Jahr vor der Präsidentschaftswahl im Oktober in eine tiefe Rezession stürzen werden. Das Rennen um die Präsidentschaft scheint völlig offen zu sein, da die führenden Politiker der beiden Schlüsselkoalitionen erklärt haben, nicht antreten zu wollen. Die Krise gibt dem Wahlkampf des Aussenseiterkandidaten Javier Milei Auftrieb, der vorschlägt, den Peso durch den US-Dollar als argentinische Landeswährung zu ersetzen. Damit will Milei die Inflation eindämmen.