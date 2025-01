Sturzenegger kündigte neue Initiativen zur Deregulierung an. Diese würden auf Branchen abzielen, in denen die heimischen Preise aufgrund mangelnden Wettbewerbs künstlich hoch seien. So habe die Regierung in dieser Woche die Steuern auf Autoimporte gesenkt. Dem sollen in den nächsten Tagen gelockerte Auflagen für Elektroautos und Ladestationen folgen. «Wir bauen diese Regelung vollständig ab», kündigte der Minister an.