In den ersten beiden Jahren seiner Amtszeit hatte die Regierung Mileis jeweils den Haushalt des Vorjahres verlängert, ohne ein Gesetz im Kongress zu verabschieden. Dies führte dazu, dass einige Sektoren von der Inflation dramatisch ⁠getroffen wurden. Im April 2024 hatte die Inflation in Argentinien eine Jahresrate von fast 300 Prozent erreicht. Einem Bericht der Denkfabrik «Civil Association for Equality and Justice» zufolge stellt der neue ​Haushalt zwar eine reale Steigerung von sieben Prozent gegenüber 2025 ‌dar, verzeichnet jedoch einen realen Rückgang von 24,6 ‍Prozent im Vergleich zu dem vom Kongress genehmigten Haushalt 2023. Obwohl die Mittel für soziale Dienste erhöht ​würden, gleiche dieser Anstieg die starken Kürzungen der letzten Jahre nicht aus, hiess es in dem Bericht weiter.