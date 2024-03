«Wir werden nicht nachgeben, wir werden weiter vorwärts gehen», sagte er am Freitag (Ortszeit) im Kongress in Buenos Aires. «Sei es per Gesetz, per Präsidialdekret oder durch die Änderung von Vorschriften.» Milei hat bereits Reform-Versprechen abgespeckt, um der Opposition entgegen zu kommen.