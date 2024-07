Eine Woche vor seiner geplanten Reise nach Brasilien bekräftigte Milei seine Kritik an seinem Gegenüber. «Nach seinen Aggressionen beschwert sich Lula, weil ich ihm mit der Wahrheit antworte», schrieb er am Dienstag auf X. Der Rechtspopulist warf dem linksgerichteten Lula eine Einmischung in den argentinischen Wahlkampf 2023 vor.