Unter gleichen Bedingungen habe er kein Problem damit, zu konkurrieren. Doch bestehe keine Waffengleichheit. Wenn die eine Seite mit einem grossen schweren Schwert arbeite und die andere nur «ein stumpfes Taschenmesser» habe, sei das kein fairer Kampf, sagt Zimmermann und verweist auf eine Reihe von Reifenfabrikschliessungen in anderen Teilen Deutschlands. Viele europäische Firmen und einige Regierungen wollen, dass die Europäische Union ihre Machtbefugnisse nutzt, um Unternehmen und Jobs vor dem ihrer Ansicht nach eklatanten Preisdumping chinesischer Firmen zu schützen, die verlorene US-Marktanteile durch Geschäfte andernorts kompensieren.