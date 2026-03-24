Der Prozessor namens «AGI CPU» ist speziell für «agentische KI» konzipiert. Diese KI-Form reagiert nicht nur ‌auf Anfragen wie ein Chatbot, sondern kann mit minimaler menschlicher Aufsicht eigenständig umfangreiche Aufgaben für Nutzer ausführen. Zu den Kunden für ​den neuen Chip zählen unter anderem der ChatGPT-Entwickler ​OpenAI, der Softwarekonzern SAP sowie Cloudflare ​und SK Telecom. Hergestellt wird der Baustein vom Auftragsfertiger TSMC im Drei-Nanometer-Verfahren. ‌Die Massenproduktion soll in der zweiten Jahreshälfte anlaufen. Erste Testchips funktionierten bereits wie erwartet, erklärte Haas.