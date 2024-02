Die ehemalige Sowjetrepublik könne sich nicht länger auf Russland als seinen wichtigsten Militärpartner verlassen, da die Regierung in Moskau das Land wiederholt im Stich gelassen habe, wie etwa im Konflikt mit Aserbaidschan um die umstrittene Südkaukasus-Region Bergkarabach, sagte Ministerpräsident Nikol Paschinjan am Freitag im staatlichen Rundfunk. Daher müsse Armenien über engere Beziehungen zu den USA und Frankreich nachdenken. Armenien hatte Russland nach dem Ende der Sowjetunion 1991 lange als wichtigsten Bündnispartner angesehen. Zuletzt stellte Paschinjan aber die Grundlagen des Bündnisses infrage. Zudem verärgerte Armenien Russland, in dem es eine Militärübung mit den USA abhielt.