Franke mit höherer Profitabilität

Zum Wachstum beim Küchenbauer Franke hätten "nahezu alle" Divisionen beigetragen, so Artemis in der Mitteilung. Franke Foodservice Systems habe von einer "weiterhin soliden" Nachfrage profitiert, während die Division Coffee Systems in den letzten Monaten des Jahres einige Grossaufträge erhalten habe.