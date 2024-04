Auf das Ergebnis hätten ein Verlust aus dem Verkauf einer Londoner Immobilie in Höhe von 4,8 Millionen Dollar, ein nicht-cashwirksamer Abschreiber von 12,8 Millionen auf Immobilien in Leipzig und ein Wertverlust auf in Indien als Finanzanlage gehaltenen Immobilien von 2,0 Millionen gedrückt, hiess es. Für die Wertverluste waren laut den Angaben in erster Linie steigende Zinsen und die Rupie-Schwäche in Indien verantwortlich.