Der Standort von Aryzta in Eisleben in Sachsen-Anhalt ist der grösste Produktionsstandort von Aryzta in Europa und laut Mitteilung «einer der grössten Produktionsstandorte für Backwaren in Europa überhaupt». Aryzta sei in dem Ort auch einer der grössten Arbeitgeber. Die beiden Investitionen unterstreichen laut den Angaben «das Vertrauen von Aryzta in den deutschen Backwarenmarkt».