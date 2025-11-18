Aryzta erwartet wie bereits angekündigt für 2025 ein organisches Wachstum im niedrigen bis mittleren einstelligen Bereich, das durch Volumen und Preise gestützt wird, wie Aryzta mitteilt. Zudem werde damit gerechnet, im Jahr 2025 ein EBITDA von mindestens 300 Millionen Euro und einen freien Cashflow von rund 100 Millionen Euro zu erzielen, heisst es weiter.