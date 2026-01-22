Das Unternehmen rechnet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2025 mit einem organischen Umsatzwachstum im tiefen bis mittleren einstelligen Prozentbereich, einem EBITDA von über 305 Millionen Euro sowie einem freien Cashflow von 115 bis 120 Millionen Euro, wie es in einem Trading Update vom Donnerstag heisst. Detaillierte geprüfte Jahreszahlen will das Unternehmen wie geplant am 2. März vorlegen.