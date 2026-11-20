Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings ihr Exposure vor dem Hintergrund einer möglichen Übernahme - sowie im Interview angedeutet - kritisch beleuchten. Liegen die Titel zu einem Einstandspreis auf dem Jahreshoch bei 80 Franken im Depot und folgt nun ein hypothetisches Übernahmeangebot zu 70 Franken - das entspräche einer Prämie von 60 Prozent zum aktuellen Kurs, würde es für den Anleger trotzdem einen Verlust absetzen.