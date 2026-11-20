Die Valoren von Aryzta verloren am Donnerstag 5,5 Prozent an Wert und reihten sich ganz hinten in der Tabelle des Swiss Performance Index (SPI) ein, der um 1,0 Prozent nachgab. Seit Jahresbeginn haben die Titel des Backwarenherstellers 19 Prozent an Wert verloren. Seit dem Mehrjahreshoch von 80 Franken im Mai 2025 hat sich der Titel mehr als halbiert.
Am Freitag konnte sich der Titel stabilisieren und legt in einem schwächeren Gesamtmarkt 1,2 Prozent zu.
Der Abverkauf in dieser Börsenwoche ist verschiedenen Faktoren geschuldet. Aryzta befindet sich erneut in einer Umstrukturierung, da das Deutschlandgeschäft nicht nach Wunsch läuft. Entsprechend dürfte der eine oder andere Profiinvestor mittlerweile die Geduld verloren haben und sein Engagement reduziert oder ganz abgebaut haben.
Eine weitere Belastung liegt bei den steigenden Leitzinsen. Aryzta konnte die Schulden jüngst zwar reduzieren, das steigende Zinsumfeld belastet aber weiter. Die Börse ist diesbezüglich wenig zimperlich, weil sie die zukünftigen Zinsniveaus sofort eskomptiert. Entsprechend drückt das auf die Bewertung.
Langfristig engagierte Investoren dürften sich aber kaum Sorgen machen. Ab kommendem Jahr steht wohl wieder eine Dividende ins Haus. Das Management hat sich nach vielen Wechseln im laufenden Jahr neu aufgestellt. Das hatte ebenfalls auf die Anlegerstimmung gedrückt, dürfte sich aber legen.
Anlegerinnen und Anleger sollten allerdings ihr Exposure vor dem Hintergrund einer möglichen Übernahme - sowie im Interview angedeutet - kritisch beleuchten. Liegen die Titel zu einem Einstandspreis auf dem Jahreshoch bei 80 Franken im Depot und folgt nun ein hypothetisches Übernahmeangebot zu 70 Franken - das entspräche einer Prämie von 60 Prozent zum aktuellen Kurs, würde es für den Anleger trotzdem einen Verlust absetzen.
Wer in Betracht zieht, den Titel ins Depot zu legen, ist dagegen nicht in Eile. In diesem Fall kann getrost abgewartet werden, bis sich der Titel stabilisiert hat und erste positive Neuigkeiten den Turnaround bestätigen. Der Titel dürfte ferner für Trader wegen der im Vergleich zum Gesamtmarkt hohen Kursschwankungen interessant sein.
Gemäss AWP-Analyser stufen drei Analysten den Titel mit «Kaufen» und zwei mit «Verkaufen» ein. Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 55 Franken.