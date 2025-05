Die Aktien des Backwarenherstellers Aryzta steigen am Montag kurz nach Börsenstart zeitweise über 1,6 Prozent auf 84 Franken und knüpfen an eine starke Kursbewegung im bisherigen Jahresverlauf an. Seit Jahresbeginn verzeichnen die Titel ein Plus von rund 30 Prozent und notieren in der Nähe eines Sieben-Jahres-Hochs. Zum Vergleich: Der Swiss Performance Index (Total Return) legte im selben Zeitraum etwa 13 Prozent zu.