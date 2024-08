Auch die Aryzta-Aktien wurden in den vergangenen Tagen vom allgemein rückläufigen Markttrend in Mitleidenschaft gezogen. Die Titel kosteten Ende Juli noch knapp 1,70 Franken und sind bis auf 1,60 Franken zurückgefallen. Zuletzt notierten sie wieder bei 1,68 Franken. Seit Jahresbeginn resultiert ein Plus von rund 7 Prozent, seit Mitte Oktober 2023 ist die Aktie aber kaum vorwärtsgekommen.