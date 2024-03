Die Kandidatin Gehrig bringe viel an Erfahrung als Finanzchefin in international tätigen Industriefirmen sowie aus ihrer mehrjährigen Arbeit als Wirtschaftsprüferin mit, heisst es weiter. Sie sitzt etwa in den Verwaltungsräten der Bank Cler sowie der Baselbieter Skan Group. Im Aryzta-VR soll Gehrig laut den Plänen künftig Mitglied des Vergütungsausschusses werden.