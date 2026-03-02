Die Bilanzstruktur verbesserte sich weiter: Die Nettoverschuldung sank um rund 93 Millionen auf 645,9 Millionen Euro. Die Verschuldungsquote reduzierte sich damit auf das 2,6-Fache des EBITDA. Aryzta will die letzte Hybridanleihe über 144,3 Millionen Franken zum nächsten Zinstermin bis April aus vorhandenen Mitteln zurückkaufen. Dies soll die Zinskosten weiter senken und den Weg für künftige Dividendenzahlungen ebnen. Die Dividendenpolitik will der Verwaltungsrat 2026 festlegen.