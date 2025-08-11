In Europa trugen neue Produktionskapazitäten - etwa eine laminierte Teiglinie in der Schweiz - und Produktinnovationen massgeblich zum Zuwachs bei, wie das Unternehmen am Montag mitteilte. Innovationen machten im ersten Halbjahr rund 18 Prozent des Konzernumsatzes aus. Der Bereich «Rest der Welt» legte besonders im zweiten Quartal zu, gestützt durch eine Erholung im Gastronomiegeschäft.