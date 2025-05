Auch in den Ausbau der Produktion will Aryzta weiter investieren, etwa in neue Linien für hochwertige Produkte in der Schweiz, Deutschland und Malaysia. In Australien ist der Bau einer neuen Brötchenbäckerei geplant, in Polen soll die Laminationstechnik erweitert werden. Die jährlichen Investitionen sollen bei 3,5 bis 4,5 Prozent des Umsatzes liegen.