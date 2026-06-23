Die französische Aryzta-Tochter Coup de Pates kauft das 1973 gegründete Unternehmen. Finanzielle Angaben zur Übernahme machte Aryzta ebenso wenig wie Angaben zur Grösse des übernommenen Unternehmens. SEB vertreibt Tiefkühlprodukte im Südwesten Frankreichs und ist seit 1991 unabhängiger Exklusivdistributor für die Marken Aryzta, Coup de Pates und La Carte d'Hubert in Bordeaux und Umgebung, wie der Backwarenkonzern am Dienstag mitteilte.