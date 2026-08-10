Die Aktien sacken im frühen Handel rund 8,5 Prozent auf 48,20 Franken. Sie liegen damit wieder in der Nähe des Jahrestiefs vom Januar. Damit geben sie die starken Jahresgewinne wieder vollständig ab. Bis April 2026 sind die Titel um bis zu 30 Prozent auf über 64 Franken angestiegen.