In den Monaten Januar bis Juni ging der Umsatz um 0,5 Prozent auf 1,06 Milliarden Euro zurück, wie Aryzta am Montag mitteilte. Organisch verblieb dabei ein Minus von 0,7 Prozent. Somit hat sich die Umsatzentwicklung im zweiten Quartal abgeschwächt nachdem die Verkäufe im Startquartal in Euro um 0,6 Prozent und organisch um 0,1 Prozent leicht gewachsen waren.