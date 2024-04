Aryzta weist ein starkes Management auf und ist führend im Bereich Convenience-Backwaren, schreibt Schwendimann in einer Analyse der Quartalszahlen weiter. Für Aryzta sprechen ein strukturelles Wachstum im Bereich Foodservice sowie teilweise angeschlagene Konkurrenten im Detailhandelsbereich. Der faire Wert gemäss diskontiertem Cashflow-Modell liegt bei 2,13 Franken je Aktie. Basierend auf einem EV/EBITDA-Multiplikator von 9x bis 11x für 2025 lässt sich ein fairer Wert von 2,23 Franken bis 2,88 Franken pro Aktie ableiten in spätestens 2 Jahren, so die Konklusion des ZKB-Analysten.