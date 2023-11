Von August bis Oktober, also eigentlich im fünften Quartal, hat Aryzta die Verkäufe um 5,9 Prozent auf 538,9 Millionen Euro gesteigert, wie der Konzern am Montag mitteilte. Das organische Wachstum belief sich auf 6,5 Prozent. Aryzta habe den Umsatz weiter gesteigert, auch nach dem sehr starken Plus aus dem Vorjahr, hiess es.