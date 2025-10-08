Der Aktienkurs des Unternehmens brach seit Anfang Juni um rund 30 Prozent ein. Aryzta hatte im ersten Halbjahr 2025 den Umsatz gesteigert, die Profitabilität war unter anderem wegen gestiegener Rohstoffpreise aber gesunken. Der Reingewinn brach um fast 16 Prozent auf 49,1 Millionen Euro ein. Das Unternehmen kämpfte zuletzt mit einer eher zurückhaltenden Konsumstimmung und verspäteten Preisanpassungen an gestiegene Rohstoffkosten.