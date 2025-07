Einer der schwierigsten Aspekte beim Investieren in Aktien wie Aryzta während des Turnarounds besteht darin, sie weiter zu halten, wenn sich der Erfolg eingestellt hat und das Unternehmen von einer tiefen Bewertung ohne Berücksichtigung der Zukunft zu einer Value- und Wachstumsaktie wechselt. Denn zu verlockend erscheinen die Kursgewinne - der Aryzta-Titel hat sich in den letzten drei Jahren fast verdoppelt.