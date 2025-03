Am 7. Mai 2025 wird Aryzta einen Kapitalmarkttag durchführen und über die Ziele für die Periode 2025 bis 2028 berichten. Der Konzern will an diesem Tag auch über die Strategie der Kapitalrückführung an die Aktionäre informieren. Eine Ausschüttung blieb zuletzt aus, der freie Cashflow wurde vollumfänglich für den Schuldenabbau verwendet.