«Dem Präsidenten geht es gut, und bei der diesjährigen Untersuchung wurden keine neuen Probleme festgestellt», sagte sein Arzt Dr. Kevin O'Connor am Mittwoch nach der Untersuchung in einem Militärkrankenhaus in einem Vorort von Maryland. «Er ist nach wie vor diensttauglich und erfüllt alle seine Pflichten in vollem Umfang, ohne Ausnahmen oder Erleichterungen.»