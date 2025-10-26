Wertvolle Unterstützung oder gezielte Beeinflussung?

Das Beispiel zeigt, in welchem Spannungsfeld sich die Ärzte bewegen. Mal übernehmen Pharmaunternehmen mit ihren Sponsoringengagements eine Finanzierung, die ansonsten nicht zustande käme. In anderen Fällen hingegen fliessen diese Gelder in Bereiche, die sehr nahe an der Anwendung und dem Vertrieb konkreter Produkte liegen – womit sie einen Marketing-nahen Charakter erhalten. Gerade Branchentagungen, an denen Forschungsergebnisse präsentiert und an die Ärztinnen und Ärzte teilweise eingeladen werden, provozieren immer wieder die Frage, ob die Pharmaindustrie die richtige Finanzierungsquelle sei. Ein grosser Teil der offengelegten Zahlungen fliesst in der Schweiz an internationale Organisationen, die solche Tagungen veranstalten. Unter den zehn grössten Empfängern ist bloss eine mit einem eher nationalen Charakter.