Die Titel von Ascom fallen am Donnerstag um 1,67 Prozent auf 5,90 Franken – einen Tag nachdem die Aktie auf 6,00 Franken und damit auf ein 21-Monats-Hoch geklettert war. Trotz des Rücksetzers bleibt die Bilanz beeindruckend: Seit Jahresbeginn liegt die Aktie 57 Prozent im Plus, auf Jahressicht hat sie sich mit einem Zuwachs von 93 Prozent fast verdoppelt.