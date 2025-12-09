So übernimmt David Hale ab dem 4. Februar 2026 die Position des CEO. Übergangs-CEO Michael Reitermann gibt seine Aufgaben zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt dem Unternehmen jedoch als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats erhalten. Hale verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zuletzt war er fünf Jahre lang CEO der französischen Guerbet-Gruppe und hatte zuvor verschiedene leitende Positionen bei General Electric inne. Der designierte CEO besitzt eine französisch-amerikanische Doppelbürgerschaft. Er hatte seine berufliche Laufbahn 1991 bei Ascom in Bern begonnen.
Kurze Übergangszeit
Im September 2025 hatte der ehemalige CEO Nicolas Vanden Abeele das Unternehmen überraschend verlassen, um eine neue berufliche Herausforderung anzunehmen. Seither wurde das Unternehmen interimistisch von Verwaltungsrat Michael Reitermann geleitet.
Die ZKB wertet in einem Kommentar positiv, dass Ascom die Interimsphase relativ kurz halten konnte. Die Erfahrung, welche David Hale mitbringe, scheine genau zu Ascom zu passen, so der zuständige Experte. Er sei gespannt, wie der neue CEO die strategischen Herausforderungen meistern werde.
Auch an der Börse werden die Neuigkeiten freundlich aufgenommen. So legen die Ascom-Aktien bis am frühen Nachmittag um 1,8 Prozent auf 3,46 Franken zu.
(AWP)