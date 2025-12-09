So übernimmt David Hale ab dem 4. Februar 2026 die Position des CEO. Übergangs-CEO Michael Reitermann gibt seine Aufgaben zu diesem Zeitpunkt ab, bleibt dem Unternehmen jedoch als ordentliches Mitglied des Verwaltungsrats erhalten. Hale verfüge über mehr als 25 Jahre internationale Erfahrung in der Medizinprodukte- und Pharmaindustrie, heisst es in einer Mitteilung vom Dienstag. Zuletzt war er fünf Jahre lang CEO der französischen Guerbet-Gruppe und hatte zuvor verschiedene leitende Positionen bei General Electric inne. Der designierte CEO besitzt eine französisch-amerikanische Doppelbürgerschaft. Er hatte seine berufliche Laufbahn 1991 bei Ascom in Bern begonnen.