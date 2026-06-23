«Ich will den Konzern hin zu Jahr für Jahr steigendem, profitablem Wachstum führen», so Hale in einem am Dienstag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Ascom solle zum führenden Anbieter für systemkritische Kommunikationssysteme in der Akut- und Langzeitpflege sowie ausgewählten Enterprise-Segmenten werden. Nach dem erfolgreichen Jahr 2025 gehe es nun darum, das Vertrauen der Investoren weiter zurückzugewinnen.