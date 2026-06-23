«Ich will den Konzern hin zu Jahr für Jahr steigendem, profitablem Wachstum führen», so Hale in einem am Dienstag publizierten Interview mit der «Finanz und Wirtschaft». Ascom solle zum führenden Anbieter für systemkritische Kommunikationssysteme in der Akut- und Langzeitpflege sowie ausgewählten Enterprise-Segmenten werden. Nach dem erfolgreichen Jahr 2025 gehe es nun darum, das Vertrauen der Investoren weiter zurückzugewinnen.
Als wichtigste Wachstumsmärkte nannte Hale die USA und Deutschland. In den USA sei Ascom noch deutlich schwächer positioniert als in Europa und habe sich nun klar für den Vertrieb über Partner entschieden. Im Gesundheitswesen profitiere das Unternehmen zudem vom steigenden Kostendruck und Personalmangel, da Spitäler ihre Prozesse effizienter gestalten müssten.
Fokus auf wiederkehrende Umsätze und Profitabilität
Strategisch will Ascom den Anteil wiederkehrender Umsätze durch Software-Abonnements weiter erhöhen. Das soll das Wachstum langfristig stabilisieren. Gleichzeitig sieht Hale Potenzial für höhere Margen durch effizientere Projektumsetzung und steigende Umsätze. Für das laufende Jahr strebt Ascom weiterhin eine operative Marge von 10 bis 12 Prozent an.
Übernahmen stehen laut dem CEO derzeit nicht zur Diskussion. «Ascom muss sich zuerst darauf konzentrieren, die Ziele zu erreichen», sagte er.
Auf neue Mittelfristziele verzichtet Ascom vorerst. Zunächst solle ein belastbarer Fahrplan für das künftige Wachstum erarbeitet werden. «Es ist mir wichtig, dass, wenn wir Ankündigungen machen, wir sie auch einlösen können», so der Ascom-Chef. Mittelfristziele und ein Kapitalmarkttag seien später wieder eine Option.
(AWP)