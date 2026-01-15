Ascom erwartet nun denn auch eine EBITDA-Marge von rund 11,5 bis 12,0 Prozent, nachdem im Vorjahr nur 7,4 Prozent ausgewiesen worden waren. Die Marge habe neben dem US-Grossauftrag auch vom Umsatzwachstum und fortgesetzten operativen Verbesserungen profitiert. In der Folge zeichne sich ein deutlich höherer Konzerngewinn «voraussichtlich im tiefen zweistelligen Millionenbereich» ab. Im Vorjahr hatte ein Gewinn von nur 3,7 Millionen resultiert.