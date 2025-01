Die Umsatzentwicklung zeige ein gemischtes Bild, hiess es weiter. Während in Skandinavien, in Deutschland, Österreich und in der Schweiz sowie in Italien die besten Ergebnisse erzielt worden seien, habe das OEM-Geschäft in Grossbritannien aufgrund einer geringer als erwarteten Marktdynamik und wegen Projektverzögerungen im Schlussquartal schwächer abschnitten.