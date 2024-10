Das Sicherheitsunterstützungssystem von Ascom verbessert laut eigenen Angaben die Überwachung und Betreuung in Gefängnissen und Wiedereingliederungsinstitutionen. Es zeigt unter anderem Insassenprofile zur Identifizierung und Standortverfolgung an. Ascom hat das System in Zusammenarbeit mit dem Kanton bereits im Gefängnis Zürich West getestet und installiert.