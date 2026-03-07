Der Umsatz wurde bereits im Januar bekanntgegeben. Er zog um 1,9 Prozent auf 292,1 Millionen Franken an, zu konstanten Wechselkursen lag das Plus gar bei 3,8 Prozent. Der Auftragseingang erhöhte sich gleichzeitig um 1,2 Prozent auf 311,1 Millionen, und auch der Auftragsbestand lag mit knapp 311 Millionen Franken über dem Stand von Ende 2024 sowie knapp höher als Mitte 2025.