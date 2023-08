Bücher weiterhin gut gefüllt

In den ersten sechs Monaten ging der Auftragseingang um 4,5 Prozent auf 171,5 Millionen Franken zurück. Bei konstanten Währungen wären die Neuaufträge jedoch um 0,7 Prozent leicht gestiegen. Ein solides Wachstum habe es dabei vor allem in den Märkten DACH, Grossbritannien und Niederlande gegeben, so Ascom weiter.