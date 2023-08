Das auf spitalinterne Kommunikation spezialisierte Technologieunternehmen Ascom hat in Deutschland einen Rahmenvertrag mit einem Systemanbieter abgeschlossen. Die Vereinbarung garantiert den Verkauf von Ascom-Lösungen in einem Umfang von 4,5 Millionen Euro, wie es in einer Mitteilung vom Donnerstag heisst.