Der Betriebsgewinn auf Stufe EBITDA ging um 29 Prozent auf 21,3 Millionen Franken zurück. Die entsprechende Marge sank daher auf 7,4 Prozent von 10,1 Prozent im Vorjahreszeitraum. Aufgrund des tieferen Umsatzes sowie höherer Investitionen etwa in die Forschung & Entwicklung und in den Bereich Marketing & Verkauf sei die Profitabilität unter Druck gewesen, heisst es in einer Mitteilung vom Mittwoch.