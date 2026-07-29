In den ersten sechs Monaten des laufenden Jahres stagnierten die Verkäufe bei Ascom mit 139,8 Millionen Franken (-0,1 Prozent) in etwa auf dem Vorjahresniveau, wie der am Mittwoch publizierten Präsentation der Halbjahreszahlen zu entnehmen ist. Bereinigt um Währungseinflüsse wäre der Umsatz jedoch um 2,6 Prozent gestiegen. Die Erwartungen für das Gesamtjahr wurden bestätigt.