Die später nach einem Kurswechsel in Kasachstan abgestürzte Passagiermaschine sei bei ihrem Landeanflug auf das südrussische Grosny durch die russische Luftabwehr beschädigt worden, sagte Alijew am Sonntag im staatlichen Fernsehen. Sie sei versehentlich abgeschossen worden. Er bedauere, dass «bestimmte Kreise» in Russland versucht hätten, die Wahrheit über den Absturz des Flugzeugs von Azerbaijan Airlines zu vertuschen, indem sie falsche Darstellungen verbreitet hätten.