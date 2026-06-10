Augen auf Inflation

Auslöser waren neue iranische Angriffe auf US-Stützpunkte in der Golfregion als Reaktion auf militärische Aktionen entlang der Strasse von Hormus. Zuvor hatten die USA nach einem Abschuss eines Helikopters neue Angriffe auf den Iran geflogen. Die Hoffnung auf eine rasche Entspannung des Konflikts erhielt damit einen Dämpfer.