In Tokio gab der 225 Werte umfassende Nikkei-Index 0,4 Prozent auf 40.914,66 Punkte nach. Belastet wurde der japanische Leitindex vor allem von Technologiewerten. «Halbleiterwerte standen von Beginn an unter Verkaufsdruck», sagte Maki Sawada, Aktienstrategin bei Nomura Securities. So brachen die Aktien des Chip-Anlagenbauers Tokyo Electron um 17 Prozent ein, nachdem das Unternehmen seine Gewinnprognose gesenkt hatte. Als Grund nannte es veränderte Investitionspläne von Halbleiterfirmen.