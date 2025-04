Die asiatischen Märkte orientieren sich am US-Dollar und rutschen leicht ab. Die Angst vor weiteren US-Zöllen und die öffentliche Kritik von US-Präsident Donald Trump an der US-Notenbank Federal Reserve (Fed) belasten die Stimmung an den Börsen. Trumps Pläne zur Umstrukturierung der Fed und eine angedrohte Entlassung des Fed-Chefs Jerome Powell könnten die Unabhängigkeit der US-Notenbank in Frage stellen und schwerwiegende Folgen für die Zentralbank sowie die Märkte weltweit haben.