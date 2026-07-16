In Tokio verlor der 225 ‌Werte ⁠umfassende Nikkei-Index am Donnerstag rund drei Prozent, während der breiter gefasste ⁠Topix rund 1,5 Prozent nachgab. In Südkorea brach der technologielastige Leitindex Kospi ‌um gut sechs Prozent ein. Am chinesischen ‌Aktienmarkt büssten der Shanghai-Composite und ​der CSI 300 jeweils rund 1,5 Prozent ein.

«Ich glaube nicht, dass es eine einzelne, ausschlaggebende negative Nachricht gibt, die den Ausverkauf bei Halbleiter- und Hardware-Aktien antreibt», sagte Brian Heavey, Aktienhändler ‌bei JPMorgan. «Es zeigt nur, wie hoch die Messlatte für die Ergebnisse der Halbleiterbranche ist.» Bereits am Mittwoch hatte eine angehobene Umsatzprognose bei ​ASML, dem wichtigsten Ausrüster der Chipindustrie, die Stimmung ​an den Börsen nur kurzfristig aufhellen ​können.

Nun hat TSMC dank einer ungebrochenen Nachfrage nach KI-Prozessoren ein überraschend hohes ‌Gewinnwachstum ausgewiesen. Der Überschuss stieg im zweiten Quartal um 77 Prozent auf umgerechnet 19,15 Milliarden Euro, teilte der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger mit. Analysten ​hatten ​mit rund zwei Milliarden Euro ⁠weniger gerechnet.

Die Aktien hatten vor der ​Mitteilung 1,2 Prozent ⁠höher geschlossen. «Trotz starker Gewinn- und Umsatzsteigerung bleibt die Skepsis der ‌Investoren über die weitere Entwicklung im KI- und Rechenzentrumsgeschäft in der spätzyklischen Phase vorhanden», sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst ‌beim Broker CMC Markets. 

(Reuters)