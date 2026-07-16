«Ich glaube nicht, dass es eine einzelne, ausschlaggebende negative Nachricht gibt, die den Ausverkauf bei Halbleiter- und Hardware-Aktien antreibt», sagte Brian Heavey, Aktienhändler ‌bei JPMorgan. «Es zeigt nur, wie hoch die Messlatte für die Ergebnisse der Halbleiterbranche ist.» Bereits am Mittwoch hatte eine angehobene Umsatzprognose bei ​ASML, dem wichtigsten Ausrüster der Chipindustrie, die Stimmung ​an den Börsen nur kurzfristig aufhellen ​können.