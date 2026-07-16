In Tokio verlor der 225 Werte umfassende Nikkei-Index am Donnerstag rund drei Prozent, während der breiter gefasste Topix rund 1,5 Prozent nachgab. In Südkorea brach der technologielastige Leitindex Kospi um gut sechs Prozent ein. Am chinesischen Aktienmarkt büssten der Shanghai-Composite und der CSI 300 jeweils rund 1,5 Prozent ein.
«Ich glaube nicht, dass es eine einzelne, ausschlaggebende negative Nachricht gibt, die den Ausverkauf bei Halbleiter- und Hardware-Aktien antreibt», sagte Brian Heavey, Aktienhändler bei JPMorgan. «Es zeigt nur, wie hoch die Messlatte für die Ergebnisse der Halbleiterbranche ist.» Bereits am Mittwoch hatte eine angehobene Umsatzprognose bei ASML, dem wichtigsten Ausrüster der Chipindustrie, die Stimmung an den Börsen nur kurzfristig aufhellen können.
Nun hat TSMC dank einer ungebrochenen Nachfrage nach KI-Prozessoren ein überraschend hohes Gewinnwachstum ausgewiesen. Der Überschuss stieg im zweiten Quartal um 77 Prozent auf umgerechnet 19,15 Milliarden Euro, teilte der weltgrösste Chip-Auftragsfertiger mit. Analysten hatten mit rund zwei Milliarden Euro weniger gerechnet.
Die Aktien hatten vor der Mitteilung 1,2 Prozent höher geschlossen. «Trotz starker Gewinn- und Umsatzsteigerung bleibt die Skepsis der Investoren über die weitere Entwicklung im KI- und Rechenzentrumsgeschäft in der spätzyklischen Phase vorhanden», sagte Andreas Lipkow, Chefanalyst beim Broker CMC Markets.
(Reuters)