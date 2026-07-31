Ein Hedgefonds, der mit einem der bekanntesten chinesischen Quant-Unternehmen verbunden ist, verlor in nur gut drei Handelswochen in diesem Monat mehr als 40 Prozent seines Wertes. Dies unterstreicht die weit verbreiteten Verluste für Hedgefonds angesichts des Kursverfalls von Aktien aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz.
Ein von Jupiter Research Capital (Asia) mit Sitz in Hongkong verwalteter Fonds verschärfte seine Lage im Juli. Laut einer Bloomberg-News vorliegenden Mitteilung an die Investoren weiteten sich die Verluste von unter 7,5 Prozent in den ersten drei Tagen des Monats auf rund 43 Prozent bis zum 24. Juli aus.
Der Fonds verwaltete Anfang des Jahres laut einem separaten Dokument ein Vermögen von rund 186 Millionen US-Dollar. Jupiter ist mit Shanghai Minghong Investment verbunden, einem chinesischen Quant-Unternehmen, das mehr als 80 Milliarden Yuan (11,9 Milliarden US-Dollar) verwaltet. Jupiter und Minghong lehnten eine Stellungnahme ab.
Es ist zwar unklar, in welche Wertschriften der Fonds investiert hatte, doch viele chinesische Quant-Anleger setzen auf Small-Cap-Aktien, um die Indizes zu übertreffen. Diese Aktien sind in den vergangenen Wochen stark gefallen, da die Zweifel an der globalen KI-Rallye zunahmen. Die Aktienindizes CSI 1000 und CSI 2000 hatten bis Donnerstagsschluss jeweils über 20 Prozent an Wert verloren, mehr als doppelt so viel wie der Benchmark-Index CSI 300.
«Der chinesische Onshore-Markt erlebte ein ‹Quant-Beben›, als sich die Dynamik umkehrte und eine Liquidation von Margin-Deals im Privatkundengeschäft mit KI- und Small-Cap-Aktien auslöste», schrieben Analysten der Goldman Sachs in einer Mitteilung, die ein Kundengespräch vom Mittwoch zusammenfasste.
Der Jupiter Tactical Trading Fund verfolgt eine sogenannte marktneutrale Strategie, einen Ansatz, der Anleger vor den Richtungsbewegungen des breiteren Marktes schützen soll. Laut einem separaten Dokument erzielte er in den ersten fünf Monaten des Jahres nach Gebühren ein Plus von rund 60 Prozent. Der Fonds nutzt einen Hebel von zwei bis vier, was seine Renditen und Verluste verstärken kann, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen anonym bleiben wollte.
Chinas Small-Cap-Aktien sind seit Langem beliebt bei Fonds, die Computermodelle zur Generierung von Handelssignalen verwenden, darunter Fonds, die auf Momentum basieren - sprich der Annahme, dass Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, sich weiterhin gut entwickeln werden.
Die Befürchtungen hinsichtlich der Nachhaltigkeit der KI-Ausgaben der sogenannten «Hyperscaler» liessen diesen Monat die Aktienkurse von Unternehmen entlang der KI-Lieferkette von den USA bis Südkorea einbrechen. Dies führte zu erheblichen Verlusten bei Hedgefonds, die stark auf dieses Thema gesetzt hatten.
Situational Awareness, ein bekanntes Unternehmen unter der Leitung des KI-Forschers und Hedgefonds-Managers Leopold Aschenbrenner, musste einen drastischen Wertverlust hinnehmen, da es angesichts des fallenden Marktes in Eile einen Teil seiner Aktienbestände liquidierte.
Dennoch erholten sich KI-bezogene Aktien am Freitag wieder. Der südkoreanische Kospi-Index, einer der am stärksten vom Einbruch betroffenen Indizes, legte am Nachmittag um mehr als 16 Prozent zu. Der technologieorientierte China Star 50 Index stieg um rund 6 Prozent.
Laut Handelsregisterdaten ist Qiu Huiming, Gründer von Minghong, bei Jupiter Research als Direktor tätig. Die marktneutrale Strategie von Minghong erzielte in diesem Jahr bis zum 24. Juli einen Gewinn von 4 Prozent und platzierte das Unternehmen damit auf Platz 15 der 68 führenden chinesischen Quant-Analysten, die von Guolian Minsheng Securities erfasst werden. Diese verzeichneten im Durchschnitt einen Verlust von 0,52 Prozent im selben Zeitraum. Quant-Analysten nutzen typischerweise keinen Hebel für solche Onshore-Produkte.
(bloomberg/cash)