Der Jupiter Tactical Trading Fund verfolgt eine sogenannte marktneutrale Strategie, einen Ansatz, der Anleger vor den Richtungsbewegungen des breiteren Marktes schützen soll. Laut einem separaten Dokument erzielte er in den ersten fünf Monaten des Jahres nach Gebühren ein Plus von rund 60 Prozent. Der Fonds nutzt einen Hebel von zwei bis vier, was seine Renditen und Verluste verstärken kann, so eine mit der Angelegenheit vertraute Person, die aufgrund der Vertraulichkeit der Informationen anonym bleiben wollte.



Chinas Small-Cap-Aktien sind seit Langem beliebt bei Fonds, die Computermodelle zur Generierung von Handelssignalen verwenden, darunter Fonds, die auf Momentum basieren - sprich der Annahme, dass Aktien, die sich in der Vergangenheit gut entwickelt haben, sich weiterhin gut entwickeln werden.