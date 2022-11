"Wir haben unsere Positionen in Barmitteln und in jüngster Zeit in festverzinslichen Wertpapieren aufgebaut. Also in Bereichen, die unserer Meinung nach von einem Abschwung profitieren könnten", so Delaney gegenüber Bloomberg. In den nächsten zwölf Monaten werde der Fonds seine Vermögensallokation wahrscheinlich nicht wesentlich ändern.