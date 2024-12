Während in Japan positive Unternehmensnachrichten für Auftrieb sorgten, profitierten chinesische Aktien von Hoffnungen auf weitere Konjunkturmassnahmen. Die Börse in Shanghai notierte nahezu unverändert bei 3395,41 Stellen. Der Index der wichtigsten Unternehmen in Shanghai und Shenzhen stagnierte bei 3986,87 Punkten. In Tokio stieg der 225 Werte umfassende Nikkei-Index um 0,7 Prozent auf 39.398,74 Punkte, der breiter gefasste Topix notierte 0,8 Prozent höher bei 2754,29 Zählern. Besonders gefragt waren die Aktien von Toyota, die um 5,35 Prozent zulegten. Medienberichten zufolge will der Autobauer seine Kapitalrendite bis 2030 auf 20 Prozent verdoppeln. «Die Toyota-Aktie hat den Markt beflügelt und das Umfeld ist gut für Autohersteller, da der Yen schwach bleibt», sagte Takehiko Masuzawa von Phillip Securities Japan. Honda stieg um 4,15 Prozent und Nissan um fünf Prozent.