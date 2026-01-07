Die UBS habe ihre Kostenbasis zuletzt intensiv geprüft, berichtete eine darüber informierte Person Bloomberg. Besonderes Augenmerk habe dabei auf dem Verwaltungsbereich und anderen nicht direkt umsatzrelevanten Positionen gelegen. Das Management habe intern signalisiert, dass insbesondere Unterstützungs- und Koordinationsfunktionen auf dem Prüfstand stehen. Ziel sei, das Geschäftsmodell zu vereinfachen und die Effizienz zu steigern, hiess es.